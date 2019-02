Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unsachgemäß entsorgte Autoreifen

Bild-Infos

Download

Niederhorbach (ots)

Eine Zeugin teilte am Samstag, den 09.02.2019 gegen Mittag mit, dass sie beim Spazierengehen zwischen Gleiszellen und Niederhorbach in einem Waldstück mehrere unrechtmäßig abgelagerte Autoreifen festgestellt habe. Zusammen mit der Zeugin konnten die vier Autoreifen in der Gemarkung Fuchsbau gefunden werden. Es wurde eine Anzeige gefertigt. Die zuständige Behörde wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und wird sich der Reifen zeitnah annehmen. Bislang gibt es keine Hinweise zum Verursacher der Umweltverschmutzung. Bei dem Waldstück handelt es sich zudem um ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bergzabern unter Tel.: 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

PK Pilger



Telefon: 06343-9334-15

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell