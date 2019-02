Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wer beleidigt, bleibt hungrig

Wörth am Rhein, Kühgrunddamm (ots)

Zwei unbekannte, alkoholisierte junge Männer versuchten am 08.02.2019 gegen 23:30 Uhr zu Fuß beim Drive In Schalter eines Schnellrestaurants eine Bestellung aufzugeben. Da dieser für Fahrzeuge vorgesehen ist, wurden die zwei unbekannten Personen zur Bestellung in das Gebäude gebeten. Einer der Beiden zeigte sich erbost und beleidigte die Angestellte. Nachdem die Angestellte den Schalter geschlossen hatte, betraten die zwei Personen das Schnellrestaurant. Noch bevor es zu einer Bestellung kam, beleidigte der junge Mann erneut die Angestellte. Die Geschädigte erteilte beiden Personen ein Hausverbot. Ohne die beabsichtigte Essensbestellung und vermutlich hungrig verließen die unbekannten Personen das Schnellrestaurant.

Der junge Mann war ca. 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Wörth zu wenden.

