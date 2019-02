Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim, L543, 08.02.2019, 07.50 Uhr Verkehrsunfall mit verletzter Person

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 08.02.2019 gegen 07:50 Uhr als eine 29 jährige Verkehrsteilnehmer die L543 von Insheim in Richtung Herxheim befuhr. Hierbei übersah sie den Rückstau aufgrund eines weiteren Verkehrsunfalls und fuhr ungebremst auf das Stauende auf. Durch den Aufprall erlitt sie leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Vinzentiuskrankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 12500 Euro.

