Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: OTTERSHEIM - UNFALL DURCH VORFAHRTSMISSACHTUNG

Ottersheim (ots)

Eine leicht verletzte Person und 12.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalles auf der L 509 zwischen Ottersheim und Knittelsheim. Am 08.02.19 gegen 17:45h übersah ein 22-jähriger VW-Fahrer, der in Otterheim von der Riethstraße auf die Landstraße einbiegen wollte, einen 20-jährigen Hyundai-Fahrer, der von Ottersheim nach Knittelheim fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, sodass der Hyundai in das angrenzende Feld gestoßen wurde. Der 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

