Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: BELLHEIM - UNFALL MIT LEICHT VERLETZTER PERSON

Bellheim (ots)

Am 08.02.19 gegen 06:00h kam es auf der B9 zwischen Bellheim-Süd und Bellheim Nord in Fahrtrichtung Germersheim zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 54-jähriger LKW Fahrer aus dem Kreis Germersheim setzte gerade zum Überholen eines anderen LKW an und fuhr auf die linke Spur. Dabei übersah er einen PKW, der sich bereits auf der linken Spur befand und sich näherte. Der 56-jährige PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den LKW auf. Beide Fahrzeuge konnten noch den Seitenstreifen befahren. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Der Verkehr war nur wenig beeinträchtigt.

