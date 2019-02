Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Personengruppe beschädigt einen Verteilerkasten der Telekom

Herdorf (ots)

Am Samstag, 09.02.2019 meldete sich gegen kurz vor drei Uhr eine Anwohnerin der Straße Glockenfeld in Herdorf bei der Polizei Betzdorf. Sie hatte beobachtet, wie aus einer Personengruppe von 6-7 Personen gegen einen Verteilerkasten der Telekom geschlagen wurde.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf wurde festgestellt, dass dieser Verteilerkasten erheblich beschädigt wurde. Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen bislang ergebnislos.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Betzdorf unter der Telefonnummer: 02741/926-0 oder per EMail unter pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

