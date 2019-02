Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Falsche Polizeibeamte

Am Abend des 09.02.2019 wurde eine 55 -Jährige Edesheimerin angeblich telefonisch von einem Beamter der Polizei in Edenkoben kontaktiert. Der angebliche Beamte erklärte, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft Täter nach einem Einbruch festgenommen worden seien. Diese hätten eine Liste mit der Adresse der Angerufenen dabei gehabt. Weiterhin wurde sie aufgefordert die 110 zu wählen um dann weiter verbunden zu werden. Als Anrufer-Nummer erschien eine Telefonnummer mit der Endziffer 110. Die 55-Jährige zweifelte zu Recht an der Echtheit des Anrufers, legte auf und rief umgehend die "richtige Polizei" an.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche. Kriminelle versuchen auf diese Art, insbesondere ältere Menschen um deren Wertgegenstände zu bringen. Seien Sie vorsichtig. Wenden Sie sich unter 110 an ihre Polizeidienststelle. Ganz Wichtig: Am Telefon sollte niemals über finanzielle Verhältnisse gesprochen werden. Vor allem sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen. Notfalls sollte man auflegen. Die Polizei wird niemals um Geldbeträge bitten und ruft selbst nie unter der 110 an.

