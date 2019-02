Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: GERMERSHEIM - OHNE FÜHRERSCHEIN, ABER MIT DROGEN UND "WAFFEN" UNTERWEGS

Germersheim (ots)

Am 08.02.19 gegen 20.00h wollte eine Polizeistreife in Germersheim in der Königstraße einen Jeep kontrollieren. Der Jeep erhöhte jedoch seine Geschwindigkeit und fuhr über die Hauptstraße in die Oberamtsstraße. Dort stellte der Fahrer seinen PKW ab und wollte schnellen Schrittes zur Fuß weglaufen. Die Beamten konnten den 45-jährigen Mann aus Germersheim jedoch festhalten und kontrollieren. Schnell wurde klar, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Griffbereit im Fahrzeug konnte zudem ein Airsoft Gewehr in Form einer Nachbildung eines Sturmgewehrs der Bundeswehr, sowie Stahlkugeln zum Verschießen mit einer Zwille festgestellt werden. Bei der weiteren Durchsuchung konnten noch geringe Mengen von Drogen festgestellt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Drogen, Airsoft und Munition wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Waffengesetz und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ermittelt.

