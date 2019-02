Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Wörth am Rhein, Dammstraße (ots)

Im Zeitraum von 06.02.2019, 16:00 Uhr bis 08.02.2019, 08:50 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW, ein grüner Mercedes Benz, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Dammstraße. Ein bislang unbekannter Täter stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Aus-/Einparken aus einer Parklücke an das Fahrzeug des Geschädigten und beschädigte dieses an der Frontstoßstange links. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Am Fahrzeug des Geschädigten konnten hellblaue Fremdlackanhaftungen festgestellt werden.

Derzeit liegen keine weiteren Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter der Telefonnummer 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Hinweise und Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell