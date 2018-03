POL-PPRP: Fahrradfahrer verletzt Fußgängerin und flüchtet

Ludwigshafen (ots) - Eine 66-Jährige überquerte am 02.03.2018 gegen 08:48 Uhr die Kopernikusstraße aus Richtung Ebertpark kommend. In Höhe des Gehweges spürte sie einen starken Aufprall im Rücken, wodurch sie zu Boden stürzte und sich eine Platzwunde im Gesicht zuzog. Die verletzte Frau konnte noch eine schwarz gekleidete Person auf einem dunklen Fahrrad wegfahren sehen, welche vermutlich von der Sternstraße aus kommend den Gehweg befuhr. Die 66-Jährige musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Kristin Zwick

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell