POL-PDKL: Sachbeschädigung auf Gelände der H&H Messe Kusel

Im Tatzeitraum von Freitagabend, 08.03.2019 bis Samstagmorgen, 09.03.2019, kam es auf dem Gelände der H&H Messe in Kusel zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte/r Täter gelangte in eines der Ausstellungszelte. Dort wurde gezielt ein Werbestand einer Partei angegangen. Ein Ausstellungstisch wurde umgeworfen, mehrere Werbe-Aufsteller beschädigt. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Schadenshöhe. Es liegen keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

