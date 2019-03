Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht auf der K36 zw. Welchweiler und Bedesbach

K36 zwischen Welchweiler und Bedesbach (ots)

Am Freitag, 09.03.2019 gegen 22:58 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem Pkw die K36 von Bedesbach kommend in Richtung Welchweiler. In einer Kurve kam ihr ein Pkw entgegen, welcher offenbar zu weit nach links geriet. Die Fahrerin musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen. Hierbei geriet sie ins Schleudern und kam letztendlich im Straßengraben zum Stehen. Glücklicherweise wurde die Fahrerin nicht verletzt und es blieb beim Sachschaden. Der entgegenkommende Pkw fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Das Kennzeichen konnte leider nicht abgelesen werden. Hat jemand das Unfallgeschehen beobachten können? Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter 06381 - 919-0.

