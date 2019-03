Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauschte Fahrer stellen ein Verkehrsrisiko da

Landstuhl (ots)

Mehrere betrunkene und unter Betäubungsmittel stehende Autofahrer hat die Polizei am Samstag und der darauffolgenden Nacht zum Sonntag im Stadtgebiet sowie im Umkreis aus dem Verkehr gezogen. Weiterhin waren zwei Autofahrer nicht im Besitz eines Führerscheines und ein Motorroller fährt mit ungültigem Versicherungskennzeichen. Die Polizeiinspektion hat zu unterschiedlichen Uhrzeiten und an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt. Schon nachmittags zieht ein 38-jähriger Mann aus Kaiserslautern die Aufmerksamkeit einer Funkstreife auf sich. Der Opel Fahrer fuhr in der Bahnstraße bei "Rot" über die Ampel. In der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Gegen ihn sowie den Halter des Wagens wird ein Strafverfahren eingeleitet. Kurze Zeit später fällt den Streifenbeamten in Ramstein ein Jugendlicher auf, welcher an seinem Hercules Roller noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 montiert hat. Nachdem ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde, wird der 16-jährige seinen Eltern übergeben. In der Landstuhler Weiherstraße werden bei einem 30-jährigen Jeep-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Mann musste deshalb mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das gleiche "Schicksal" ereilte etwa eine Stunde später einen 26-jährigen Mann aus dem osteuropäischen Ausland. Bei der Kontrolle in der Hauptstraße ergab sich auch bei ihm der Verdacht, dass er unter Drogen stehen könnte. Ein freiwilliger Urintest bestätigte die Vermutung und reagierte gleich auf zwei Stoffgruppen positiv. Auch dieser Fahrer musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Da der BMW-Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat wurde eine sogenannte "Sicherheitsleistung" in Form von Bargeld einbehalten. Gegen 22 Uhr fällt in der Bahnstraße ein 35-jähriger BMW Fahrer aus Battweiler auf. Der PKW wurde gestoppt und kontrolliert, aus dem Innenraum strömte intensiver Alkoholgeruch. Der Fahrer wurde zum Atemtest gebeten, was zunächst ein Ergebnis von 0,9 Promille ergab. Auf der Dienststelle steigerte sich der Wert bei einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf 1 Promille. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt sowie sein Führerschein, die Fahrzeugpapiere und der Zündschlüssel sichergestellt. Keine 90 Minuten später beatmen zwei US Amerikaner das Gerät mit einem Ergebnis von 0,9 bzw. 0,6 Promille. Beide fuhren zuvor mit ihren Fahrzeugen in Ramstein-Miesenbach durch eine stationäre Verkehrskontrolle. Auch hier wurden die Führerscheine sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen 02:00 Uhr strömt den Beamten in der Kindsbacher Kaiserstraße Alkoholgeruch aus einem Ford Transit entgegen. Ein Alkoholtest bescheinigte dem Fahrer aus dem Landkreis einen Pegel von knapp 1,2 Promille. Der 50-Jährige wurde zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Hinzu kommt noch, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Gegen ihn sowie gegen die Halterin des Transporters wird ein Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus konnten Trunkenheitsfahrten verhindern werden, indem zwei Damen, die gerade auf dem Weg zu ihrem Auto waren und ganz offensichtlich unter Alkoholeinfluss standen, zum Alkoholtest gebeten wurden. Die Alkoholpegel lagen bei 1,28 bzw. 0,82 Promille. Glück für die Erwischten: Außer dass sie sich ihren Führerschein und die Fahrzeugschlüssel auf der Polizeidienststelle abholen müssen, wenn sie wieder nüchtern sind, drohen ihnen keine rechtlichen Folgen.

