Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Eisenschmitt (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 21.03.2019, 07.00 Uhr bis Freitag, 22.03.2019, 07.30 Uhr, fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in Eisenschmitt von der Zufahrt zur Grillhütte auf die Himmeroder Straße. Hierbei kam der Fahrzeugführer vermutlich nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Grundstücksabgrenzung. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571/926-0 erbeten.

