POL-NOM: Auffahrunfall

Uslar (ots) - USLAR (js) Am 05.12.18, gegen 05.50 Uhr, kam es an der Einmündung von der Straße "An der Eisenbahn" in Uslar auf die Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall zwischen dem PKW einer 39-jährigen Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil und dem PKW eines 58-jährigen Fahrers aus Adelebsen. Durch den Aufprall wurde der Adelebser leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell