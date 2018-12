POL-NOM: Katalysatoren gestohlen

Northeim (ots) - Edesheim, Leinestraße - In der Nacht zum Mittwoch, 05.12.2018

EDESHEIM (fal) - In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte auf dem Gelände des Gebrauchtwagenhandels an der Einmündung B 3/Leinestraße Katalysatoren im Wert von ca. 2.500 Euro gestohlen.

Um auf das Gelände zu gelangen, durchtrennten die Diebe den Maschendrahtzaun. Anschließend bauten sie die Katalysatoren von acht Pkw fachkundig aus.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch an oder in der Nähe des Geländes auffällige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

