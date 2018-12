POL-NOM: Gegen Grundstücksmauer gefahren und Ort verlassen

Einbeck (ots) - Dassel (pap) In der Zeit von Dienstag, 04.12.18, 15.00 Uhr bis Mittwoch, 05.12.18, 08.30 Uhr ist in Dassel in der Goethestraße eine Grundstücksmauer beschädigt worden. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer muss in der Garagenzufahrt des Grundstücks beim Rangieren gegen die Mauer gefahren sein, wodurch diese leicht beschädigt wurde. Anschließend ist der Fahrer oder die Fahrerin weiter gefahren, ohne sich um den Schaden, der ca. 250 ,- Euro beträgt, zu kümmern. Eventuelle Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dem Verurtsacher geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Dassel oder der Polizei Einbeck in Verbindung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell