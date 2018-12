POL-NOM: Baucontainer an der Baustelle zur neuen B 241 aufgebrochen

Uslar (ots) - USLAR-BOLLENSEN (js) Zwischen dem 04.12.18, 19.30 Uhr, und dem 05.12.18, 05.30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Baucontainer für den Neubau der B 241 in der Güldenbergstraße in der Gemarkung Bollensen ein und entwendeten hochwertige Werkzeuge. Die Container sind mit einem Bauzaun eingefriedet und befinden sich auf einer aspaltierten Fläche an einer speziell angelegten Baustraße. Bei dem Diebesgut handelt sich um Werkzeuge in unterschiedlichen Ausführungen und Mengen. Genaue Angaben können von den verschiedenen geschädigten Firmen noch nicht gemacht werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen an den Baustellencontainern gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000, zu wenden.

