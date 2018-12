POL-NOM: Außenspiegel abgefahren

Northeim (ots) - Northeim, Sohnreystraße - Zwischen Montag, 03.12.2018, 22.00 Uhr und Dienstag, 04.12.2018, 15.30 Uhr

NORTHEIM (fal) - Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Autofahrer beim Durchfahren der Sohnreystraße in Richtung Bürgermeister-Peters-Straße einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw beschädigt. An dem weißen VW Touran entstand am linken Außenspiegel ein Schaden von ca. 250 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und beging damit eine Verkehrsunfallflucht.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem verursachenden Pkw werden unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

