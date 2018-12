POL-NOM: Kalefeld - Ein Reh - sechs beschädigte Autos

Bad Gandersheim (ots) - Kalefeld - Am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, kam es auf der Fissenkentalstraße (K 603) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einem Reh. Zunächst wurde das die Fahrbahn kreuzende Rehwild von einem Osteroder PKW-Fahrer erfasst und durch die Luft geschleudert. Es landete an der Windschutzscheibe eines nachfolgenden Dacia und wurde anschließend noch von 4 weiteren PKW - zwei Golfs, einem Audi und letztlich einem Touareg - überfahren. An allen PKW enstand Sachschaden in Höhe von gesamt fast 6.000 Euro. Das Reh verendete, Personen wurden nicht verletzt.

