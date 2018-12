POL-NOM: Bad Gandersheim - Kellereinbruch

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim - Augenscheinlich Durst auf weinhaltige Getränke verspürte ein Unbekannter, der in der Nacht zum Dienstag in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Subecksweg eindrang und dort 4 Falschen Sekt sowie 2 Flaschen Wein entwendete. Hinweise dazu bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200

