POL-NOM: Lagerhalle geriet in Brand

Osterode (ots) - Lagerhalle geriet in Brand

Osterode, Papenhöher Weg, 04.12.18, 07.47 Uhr

OSTERODE (US) Schon auf dem Anfahrtsweg zum Einsatzort stellten die Beamten des Polizeikommissariats Osterode eine starke Rauchentwicklung auf der B 243 fest. Auf dem nahegelegenen Gelände einer Firma für Umweltservice geriet eine Lagerhalle in Brand. Aus noch zu klärenden Gründen fing ein in der Halle befindliches Papierlager Feuer. Insgesamt waren 50 Kräfte der Feuerwehren Osterode und Lasfelde vor Ort im Einsatz. Ebenfalls 3 RTW, um evtl. verletzte Personen schnell medizinisch erstversorgen zu können. Wie die Polizei meldet, konnten alle Personen unbeschadet die Lagerhalle verlassen, niemand wurde verletzt. Weiterhin veranlasste die Lage- und Führungszentrale der Polizei eine Rundfunkwarndurchsage, um die Verkehrsteilnehmer vor einer zunehmenden Rauchentwicklung zu warnen. Auch für Gäste der Bahn gab es Probleme. Um an Löschwasser zu gelangen, musste die Feuerwehr die Wasserversorgung über die Gleise legen und somit für die Dauer der Löscharbeiten den Schienenverkehr auf der Strecke Osterode-Herzberg sperren. Gegen ca. 14.00 Uhr konnten die Feuerwehren wieder abrücken. Durch ihren Einsatz konnte ein noch höherer Schaden verhindert werden. Dieser beläuft sich schätzungsweise auf ca. 25.000,-- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell