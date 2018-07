POL-PDKH: Motorradfahrer gestürzt

Waldböckelheim, L108 (ots) - 08.07.2018, 14:00 Uhr: Der 58- jährige Motorradfahrer befuhr die L108 aus Richtung Bockenau kommend in Fahrtrichtung Waldböckelheim. Zwischen den beiden Kreisverkehren in Höhe der B41 verlor er in einer Linkskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Der Mann zog sich Verletzungen an der Hand und am Knie zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 500EUR.

