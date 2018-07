POL-PDKH: Nach Schwindelanfall mit Pkw kollidiert

Bad Kreuznach, Kolberger Straße (ots) - Am heutigen Samstagnachmittag, gegen 15:48 Uhr, befuhr ein 91-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Kreuznach die Kolberger Straße in Richtung Mittlerer Flurweg. Hierbei stieß der 91-Jährige aufgrund eines Schwindelanfalls mit seinem Pkw gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei der Kollision wurde der 91-Jährige nicht verletzt, es entstanden allerdings Sachschäden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Der Führerschein des 91-Jährigen wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet, da dem 91-Jährigen seine gesundheitlichen Mängel bei Fahrtantritt bekannt gewesen waren.

