POL-PDKH: Fahrraddiebstahl aus Kellerraum

Kirn (ots) - In der Zeit vom 06.07. 2018, 20:00 Uhr und 07.07.2018, 06.45 Uhr, in der Kallenfelser Straße in Kirn ein Herrenrad aus einem Kellerraum gestohlen. Der Zugang zum Keller war nach Angaben des Geschädigten lediglich durch ein Insektenschutznetz "gesichert". Das Netz wurde abgerissen, das Fahrrad entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere Polizeidienststelle.

