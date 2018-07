POL-PDKH: Wildunfälle

Kirn/Dienstgebiet: (ots) - In der Nacht vom 06. auf 07.07.2018 ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn 2 Wildunfälle. So kam es auf der K5 bei Oberhausen, aus Richtung Hennweiler kommend, und auf der L232 zwischen Merxheim und Martinstein jeweils zu Zusammenstößen mit einem Reh. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752/1560

pikirn@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell