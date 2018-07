POL-PDKH: Katze durch Luftgewehrschuss verletzt

Simmertal (ots) - Eine Katzenhalterin stellte am 04.07.2018 morgens fest, dass ihre Katze verletzt war. Eine Untersuchung beim Tierarzt ergab, dass sich im Körper des Tiers ein Luftgewehrdiabolo steckte. Die Katze musste operiert werden, wird aber vermutlich bleibende Schäden behalten. Es ist nicht bekannt wie weit die Katze von ihrer Wohnanschrift Banzel des Nachts herumstreunt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere Polizeidienststelle.

