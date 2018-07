POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Sobernheim (ots) - Am 08.07.2018 gegen 03.10 Uhr befuhr ein mit vier männlichen Personen besetzter PKW BMW die L 232 aus Richtung Meddersheim kommend in Richtung Bad Sobernheim. In Höhe der dortigen Nahebrücke kommt das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit übermäßigem Alkoholgenuss in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchiert mit dem Fahrzeugheck eine Mauer. In Folge dessen schleudert das Fahrzeug und kollidiert im weiteren Verlauf mit dem rechten Brückengeländer. Danach kommt das Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Stillstand. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10000 EUR. Weiterhin wurde ein 24 Jahre alter Insasse des PKW leicht verletzt. Gegen den Unfallverursacher wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen alkoholbedingter Straßenverkehrsgefährdung geführt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere Polizeidienststelle.

