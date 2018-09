POL-PDWO: Randalierer ließen ihren Frust an Verkehrsschildern aus

2 weitere Medieninhalte

Bild der Verwüstung Bild-Infos Download

Stetten bis Albisheim (ots) - Im Laufe der vergangen Nacht, beschädigten vermutlich alkoholisierte , von der Kerwe in Stetten heimkehrende Randalierer, mehrere Verkehrsschilder, Ortschilder und Leitpfosten und nahmen sogar den Wegweiser nach Stetten mit bis nach Albisheim und legten diesen dort auf die Mauer in der Stetter Straße. Diesen, anscheinend aus Albisheim kommenden Tätern war anscheinend nicht klar, dass sie durch das Entfernen der Verkehrseinrichtungen den Verkehr gefährdeten und Glück hatten, dass kein Unfall passierte. Nicht nur deswegen, sondern weil auch erheblicher Sachschaden entstand ,werden Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern gegeben können gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden



Telefon: 06352-9110



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell