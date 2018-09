POL-PDWO: Fahrer flüchtet rücksichtslos vor der Polizei und verursacht Unfall.

Worms (ots) - Am Freitag gegen 15.34 Uhr wollte die Polizei Kirchheimbolanden einen Fahrzeugführer eines Alfa Romeo kontrollieren. Der Fahrzeugführer gab aber sofort Gas und flüchtete in rücksichtsloser Fahrweise und mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch Eisenberg. Er wurde durch die Polizeistreife verfolgt. Am Kreisverkehr Römerstraße / Ebertsheimer Straße kam es dann zu einem Verkehrsunfall zwischen dem flüchtigen Fahrzeug und einem unbeteiligten Fahrzeug aus dem fließenden Verkehr. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Der Fahrzeugführer flüchtet anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei Kirchheimbolanden sucht in diesem Zusammenhang Zeugen sowie auch Geschädigte von dieser Verfolgungsfahrt durch Eisenberg. Tel: 06352/9110

