POL-NOM: Auf Fußgängerüberweg Jungen angefahren

Uslar (ots) - USLAR (js) Am 03.12.18, gegen 07.30 Uhr, befuhr ein 80-jähriger PKW-Fahrer aus Uslar mit seinem Fahrzeug den Kreisverkehr Auschnippe/Wiesenstraße und fuhr aus der Ausfahrt in Richtung Sohlingen. Auf dem dortigen Fußgängerüberweg kam es zum Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Jungen aus Uslar, der den Fußgängerüberweg gerade überqueren wollte. Der Schüler wurde dabei leicht verletzt und dem Klinikum in Göttingen zugeführt. Am PKW entstand kein Sachschaden.

