POL-NOM: Fabrikneue PKW zerkratzt

Uslar (ots) - USLAR (js) Zwischen dem 30.11.18, 16.00 Uhr, und dem 03.12.18, 07.00 h, zerkratzten bisher unbekannte Personen mit einem spitzen Gegenstand fünf fabrikneue PKW, die auf dem Gelände eines Autohauses in der Wiesenstraße in Uslar gesichert abgestellt waren. Bei den beschädigten PKW handelt es sich Fahrzeuge der Marken Astra und Insignia. An allen Autos wurden jeweils 4 Türen, 4 Kotflügel, Heckschürzen und Motorhauben beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

