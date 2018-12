POL-NOM: Kalefeld - versuchter Diebstahl von Kunststoffrollen

Bad Gandersheim (ots) - Kalefeld - Am Dienstag Abend stellte ein Mitarbeiter der Rheinischen Kunststoffwerke in der Straße Am Windmühlenstein fest, dass unbekannte Täter ein Loch in den 2 Meter hohen Maschdrahtzaun zum Gelände des Werkes durchschnitten hatten, um dort hinter gelagerte Kunststoffrollen zu entwenden. Wahrscheinlich fühlten sich die Täter gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Beobachtet wurde ein roter Ford Transit mit litauischen Kennzeichen, der sich vom Tatort in Richtung Autobahn entfernte.

