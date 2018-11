POL-NI: Hoya - Pkw fährt auf Bahngleise auf, Fahrer unter Schock

1 weiterer Medieninhalt

Nienburg (ots) - (hei) Am 25.11.2018 kam es zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall auf der L330 zwischen Hoya und Hassel. Ein 18-Jähriger geriet aus ungeklärten Gründen auf seinem Heimweg nach Hassel nach einer Linkskurve über die Gegenfahrbahn nach links in den Grünstreifen und weiter auf dort verlaufende Bahngleise. Hier fuhr er mehrere Meter in den Gleisen, bis er an einer Weiche zum Stehen kam. Dabei brach unter anderem die Vorderachse, sodass die Polizei von einem Totalschaden am Pkw ausgeht. Der Fahrzeugführer stand bei der Unfallaufnahme unter Schock, blieb aber offenbar unverletzt. Die betroffenen Gleise werden von der Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH betrieben und dienen nicht dem regelmäßigen Personenverkehr. Güterverkehr war zur Unfallzeit nicht geplant. Insofern kam es nicht zu Beeinträchtigungen des Schienenverkehrs. Ob an den Gleisanlagen ein Schaden entstanden ist, wird bei Tageslicht durch Verantwortliche der Verkehrsbetriebe überprüft.

