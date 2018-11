POL-REK: 181115-2: Unfall mit zwei Promille - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Mittwochabend (14. November) ist ein 21-jähriger Autofahrer gegen ein parkendes Auto in der Paul-Klee-Straße gefahren. Er stand unter Alkoholeinfluss.

Der 21-Jährige fuhr gegen 20:30 Uhr auf der Peter-May-Straße in Richtung Liblar. Am Kreisverkehr bog er in die Paul-Klee-Straße ab. Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte am rechten Fahrbahnrand mit einem geparkten Auto. Beide Autos wurden stark beschädigt. Auf die Polizisten am Einsatzort wirkte der Autofahrer desorientiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Zwecks einer Blutprobenentnahme nahmen die Beamten den 21-Jährigen mit zu einer Wache und stellten seinen Führerschein sicher. Anschließend entließen ihn die Polizisten nach Hause. (nh)

