POL-NI: Nienburg-Einbruch in Nienburger Fahrradgeschäft

Nienburg (ots) - (BER)Am Freitagmorgen, 23.11.2018, gegen 02.30 Uhr, erhielt die Polizei in Nienburg den Hinweis auf einen Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Langen Straße. Die wenige Minuten nach dem Anruf eintreffenden Polizeibeamte stellten ein eingeschlagenes Schaufenster des Fachgeschäftes in der Fußgängerzone fest. Aufgrund der vorgefundenen Spuren war erkennbar, dass der Täter ein Fahrrad aus der Ausstellung entwendet haben musste. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung fand eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Leinstraße ein neues Rad mit angehängtem Preisschild. Der Verkaufspreis des gestohlenen Rades betrug ca. 5 000 EUR. Die Beute war vermutlich für den Täter wertlos geworden, da möglicherweise durch die umherliegenden Glassplitter vom Einbruch ein Reifen komplett die Luft verloren hatte. Zeugen, die in den frühen Morgenstunden Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat zusammenhängen können, werden gebeten, sich mit der Dienststelle in Nienburg unter 05021 / 97780 in Verbindung zu setzen.

