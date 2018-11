POL-NI: Wietzen-Polizei setzt bei der Brandursachenermittlung schweres Gerät ein

1 weiterer Medieninhalt

Brandschutt wird zur Seite geräumt. Bild-Infos Download

Nienburg (ots) - (BER)Nach dem Brand auf dem Gelände eines Pkw-Händlers in Wietzen am 18.11.2018, hat die zuständige Polizei in Hoya am Donnerstagvormittag, 22.11.2018 für die weiteren Ermittlungen Unterstützung von der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) Hannover erhalten. Bei dem Feuer waren mehrere Pkw sowie ein großes Schleppdach zerstört bzw. stark beschädigt worden. Um die Brandstelle genauer untersuchen zu können, forderten die Ermittler ein Spezialfahrzeug aus dem Fuhrpark der ZPD an. Mit diesem Unimog-ähnlichen Fahrzeug wurden die verbrannten Fahrzeuge angehoben und umgesetzt sowie Trümmer des Carports umgelagert. Ergebnisse zu den Untersuchungen können noch nicht veröffentlicht werden.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell