POL-NI: Räuberischer Diebstahl/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 22.11.2018, in der Zeit von 14.20 Uhr bis 14.33 Uhr, betrat ein unbekannter Beschuldigter ein Sportgeschäft in Rinteln, Weserstraße, nahm mehrere Artikel mit in eine Umkleidekabine, brach die Sicherheitsetiketten ab und zog die Artikel unter seine Kleidungsstücke. Beim Verlassen der Umkleidekabine wurde der Beschuldigte von einer Angestellten angesprochen, woraufhin der Beschuldigte die Angestellte zu Boden schubste und fußläufig das Geschäft verließ. Es entstand ein Schaden von 79,95 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

