POL-NOM: Abgestellten PKW in der Kreuzstraße zerkratzt

Uslar (ots) - USLAR (js) Am 04.12.18, zwischen 15.10 Uhr und 16.10 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines PKW, der in der Kreuzstraße in Uslar gesichert abgestellt war. Es entstand Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

