Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gleitschirmspringer stürzt ab und bleibt unverletzt

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am 22.03.2019 kam es gegen 15:30 Uhr oberhalb der Absprungschanze Zeltingen zu einem Absturz eines Gleitschirmfliegers. Vor Ort konnten die Rettungskräfte schnell feststellen, dass der Pilot, der in einer Baumkrone festhing, bei dem Absturz glücklicherweise unverletzt blieb. Die Feuerwehr konnte den Gleitschirmflieger nach kurzer Zeit aus seiner Situation befreien und ihn sicher zum Boden zurück bringen. Nach Angaben des Piloten klappte sein Gleitschirm aufgrund thermischer Turbolenzen ein, wodurch er seinen Rettungsschirm öffnen musste und sich so ein Absturz nicht mehr vermeiden ließ. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr aus Zeltingen-Rachtig und Kues, ein Rettungswagen und die Polizei Bernkastel.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel



Telefon: 06531-95270

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell