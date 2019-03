Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Dreister Dieb

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Während des Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße wurde gestern (04.03.2019) gegen 12 Uhr einer 66-jährigen Frau aus ihrer offenstehenden Handtasche das Portemonnaie entwendet. Im Geldbeutel befanden sich neben Bargeld und diversen Papieren die Scheckkarte, die umgehend gesperrt wurde. Die Polizei appelliert: Halten Sie Ihre Handtaschen und Rucksäcke stets geschlossen und lassen Sie diese nie unbeaufsichtigt. Hinweise zu verdächtige Wahrnehmungen oder zum Täter nimmt die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell