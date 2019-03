Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 19-Jähriger hat Glück im Unglück

Gleiszellen-Gleishorbach (ots)

Am Montag, 04.03.19, gegen 02:00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Mitsubishi die B 48 von Klingenmünster in Richtung Bad Bergzabern. Kurz vor der Ortseinfahrt Gleishorbach geriet der 19-jährige Fahrer in einer Rechtskurve, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und kam beim Korrigieren nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen zwei Bäume und wurde wieder auf die Straße geschleudert. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Landau verbracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung des totalbeschädigten Pkw musste die B 48 voll gesperrt werden.

