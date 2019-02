Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Meisenheim (ots)

Der Polizei wird ein länger zurückliegender Vorfall gemeldet. Demnach wurde am 23. Januar (einem Mittwoch) in der Zeit zwischen 15:30 und 19 Uhr ein dunkler Audi A4 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hans-Franck-Straße beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Audi wurde im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beträgt in etwa 1.500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382/9110.

