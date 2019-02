Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Fahrzeugen

Frohnhofen (ots)

In der Nacht zu Freitag den 08.02.2019 wurden an zwei Örtlichkeiten in Frohnhofen ein Diebstahl aus PKW, sowie ein versuchter Diebstahl aus PKW bekannt. In einem Fall wurde im Bereich Neuer Weg aus einem unverschlossenen Fahrzeug Dokumente, sowie elektronische Geräte entwendet. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich.

Bei einem zweiten versuchten Diebstahl im Bereich der Waldstraße wurde, ein Fahrzeug auf unbekannte Weise geöffnet und oberflächlich durchsucht. Jedoch wurde in diesem Fall nichts entwendet.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) oder an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).

