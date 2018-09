POL-PDNW: Kallstadt - Unfall auf regenasser Fahrbahn

Kallstadt (ots) - Am 06.09.18, gegen 18:07 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann mit einem Kleintransporter die B 271 von Bad Dürkheim, Ortsteil Ungstein kommend i.R. Kallstadt. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und zu geringem Profil auf den Vorderreifen auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, Renault, der von einer 23-jährigen Frau gelenkt wurde. Die Unfallbeteiligten wurden beide leicht verletzt und zur Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 12.000,-Euro. Die B 271 war für ca. 2 1/2 Stunden komplett gesperrt. Die Absperrung erfolgte mit Unterstützung der Feuerwehren Kallstadt und Bad Dürkheim.

