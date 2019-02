Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kennzeichen ausgetauscht - Zwei Haftbefehle vollstreckt

Wolfstein (ots)

"Die amtlichen Kennzeichen sind an den falschen Autos montiert", so wurde es von der Polizeistreife am Donnerstagmorgen festgestellt. Die Überprüfung der Halterin eines der Kennzeichen ergab, dass zwei Haftbefehle gegen sie bestanden. Allerdings konnte die Festnahme unterbleiben, da die Dame die jeweilig im Raum stehenden Beträge bezahlte. Warum und wer die Kennzeichen an den abgestellten Fahrzeugen umgehängt hatte, muss noch ermittelt werden.

