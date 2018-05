POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Otterstadt (ots) - 01.05.2018, 15:15 Uhr Mehrere Zeugen meldeten einen verunfallten Transporter auf der L 534 am Otterstadter Kreisel, der in der Ausfahrt Waldsee eine Verkehrsinsel und die dort befindlichen Verkehrsschilder überfahren habe. Die zwei Fahrzeuginsassen würden sich zu Fuß/per Anhalter von der Unfallörtlichkeit entfernten. Die beiden Personen konnten letztlich an der Wohnanschrift der 34-jährigen Transporterfahrerin in Ludwigshafen angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille, so dass ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

