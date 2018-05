POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots) - Am 30.04.2018 gegen 10:02 Uhr kommt es an der Einmündung Industriestraße / Siemensstraße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Radfahrerin. Nach ersten Ermittlungen befährt der Unfallverursacher mit seinem LKW die Siemensstraße in Richtung Industriestraße. An der Einmündung muss der LKW-Fahrer wegen querenden Fahrzeugen auf der Vorfahrtsberechtigten Straße warten. Die Radfahrerin überquert daraufhin die Siemensstraße vor dem LKW. Während sich die Radfahrerin vor dem LKW befindet, will der Fahrer abbiegen und überrollt die Radfahrerin. Die Radfahrerin erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

POK Schwertfeger

Telefon: 06233-313-103 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell