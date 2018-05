POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen (14/3004) 30.04.2018, 07:00 Uhr bis 07:30 Uhr

Speyer (ots) - In den Morgenstunden des Montages wurde der Radverkehr in der Bahnhofstraße zur Unfallverhütung und Steigerung der Verkehrssicherheit überwacht. In einem Zeitraum von 30 Minuten mussten acht Fahrradfahrer gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie den Radweg in nicht zulässiger Fahrtrichtung benutzt oder während der Fahrt ein Mobiltelefon bedienten hatten. Erfreulicherweise kam es bei der überwiegenden Mehrheit der Verkehrsteilnehmer zu keinen Beanstandungen.

