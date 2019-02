Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Patient auf Abwegen

Meisenheim (ots)

Wenn Patienten das Krankenhaus verlassen, sollten sie zumindest auf der Station Bescheid sagen! Dies hätte zumindest in der Nacht zum Freitag einige Arbeit beim Krankenhaus und der Polizei eingespart. Gegen Mitternacht hatte das Klinikpersonal der Polizei mitgeteilt, dass sie einen Patienten vermissen. Dieser sei nicht psychisch auffällig oder gar Eigen- oder Fremdgefährdet. Er fehlte einfach und löste damit die Sorge um sein Wohlergehen aus. Nach der Absuche im Krankenhaus und der näheren Umgebung konnte die eingesetzte Streife den Herrn schließlich bei sich zu Hause antreffen. Er hätte sich unwohl gefühlt, einen sogenannten "Krankenhauskoller" gehabt und nahm schließlich auch das Angebot an, mit den Beamten zurück in die Klinik zu fahren. Ende gut, alles gut!

